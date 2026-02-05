Seguiva ovunque la ex poi le botte | Se mi lasci ti uccido

Siena, 5 febbraio 2026 – Una donna ha chiamato i carabinieri dopo aver subito minacce e violenze dal suo ex. La giovane aveva cercato di allontanarsi, ma lui la seguiva ovunque. Poi sono arrivate le botte e le urla di minaccia: “Se mi lasci ti uccido”. La scena è avvenuta tra la zona della Lizza e il corso, dove la donna ha chiesto aiuto disperata.

Siena, 5 febbraio 2026 – Le urla. Forti e disperate. La richiesta di aiuto. Arrivava da una giovane che usciva da un'abitazione nella zona fra la Lizza e il corso. Non c'era molta gente in città, nella seconda metà di luglio molti senesi sono al mare prima di rientrare per il Palio. Erano state udite intorno alle 19, anche un uomo era fuggito. I carabinieri giunsero sul posto, la pattuglia di piazza San Francesco. Una lite? Tutto da verificare. E la persona scappata da individuare, magari con l'aiuto della videosorveglianza. L'episodio, salito alla ribalta della cronaca verso il 20 luglio era come stato poi inghiottito dal silenzio.

