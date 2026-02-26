Tra gli europei i maltesi sono i più sedentari, e di conseguenza devono fare i conti con problemi di obesità e salute: nel paese il 60 per cento delle persone con più di 16 anni è considerata in sovrappeso. Le cause vanno in parte cercate nella mancanza di esercizio fisico (il 68 per cento dei maltesi non fa mai sport, o solo raramente), ma anche in un’alimentazione ispirata più all’eredità coloniale britannica che alla dieta mediterranea. Il governo sta cercando di incoraggiare i cittadini, in particolare i giovani, a fare più sport. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La lotta di Malta contro l’obesità

Leggi anche: Lotta all’obesità infantile. A Marlia il primo ambulatorio

Leggi anche: Ciclismo: Coppa Italia Regioni, Olesen (Novo Nordisk), 'partnership per lotta a obesità e diabete'

Malta lotta contro l'obesità | ARTE.tv Documentari

Discussioni sull' argomento La lotta di Malta contro l’obesità; Malta lotta contro l'obesità; Ortofrutta: da Vittoria (Ragusa) a Malta con uno store; Nomine nepotistiche, spese pazze e declino morale: le accuse ai Cavalieri di Malta.

Lotta alla fame: Ordine Malta, 13 febbraio la conferenza a Monaco su Cibo per la mente: come nutrire il mondo?Cibo per la mente: come nutrire il mondo? è il titolo e il tema dell’evento collaterale di alto livello organizzato dal Sovrano Ordine di Malta nell’ambito della 62ma Conferenza sulla Sicurezza di ... agensir.it

Colpo di scena o colpito di scena ANCONA Mentre la squadra è impegnata in una lotta serrata per il salto in Serie C continuano i movimenti societari. Ieri, su queste colonne, abbiamo anticipato un incontro tra la dirigenza biancorossa e l'imprenditore maltes - facebook.com facebook