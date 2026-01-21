A Marlia, nel 2024, è stato inaugurato il primo ambulatorio dedicato all’obesità infantile, promosso dalla Asl Toscana nord ovest nell’ambito del progetto europeo Feast. L’iniziativa mira a offrire un supporto specialistico e integrato ai bambini, promuovendo stili di vita sani e sostenibili. Questa struttura rappresenta un passo importante nella lotta al fenomeno, favorendo interventi precoci e mirati nella zona di Lucca.

Nasce a Marlia il primo ambulatorio medico per l’obesità infantile. L’iniziativa è della Asl Toscana nord ovest che – grazie alla partecipazione al progetto europeo Feast che sostiene sistemi alimentari sani e sostenibili per l’individuo, la comunità e l’ambiente – ha avviato nel 2024, nella zona di Lucca, in via sperimentale, il primo ambulatorio dedicato all’obesità infantile. Dopo 16 mesi di attività e circa 150 accessi in un anno, da lunedì 19 gennaio l’ambulatorio è diventato ufficialmente una struttura Asl, dove lavorano in team una biologa nutrizionista, un medico e una psicologa. "L’ambulatorio è dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni in sovrappeso o obesi – spiega Valeria Massei, responsabile Asl delle cure primarie per Piana di Lucca e Valle del Serchio – la sede è alla Casa della comunità di Marlia, nel comune di Capannori, e vi si accede con invio del proprio medico o pediatra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta all’obesità infantile. A Marlia il primo ambulatorio

A Marlia nasce l’ambulatorio dedicato all’obesità infantileA Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), è stato inaugurato il primo ambulatorio Asl dedicato all’obesità infantile.

Stop agli spot del junk food nel Regno Unito: cosa insegna all’Italia sulla lotta all’obesità infantile e sull’educazione alimentareDal 5 gennaio, nel Regno Unito vietate le pubblicità di junk food prima delle 21:00 e online.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Lotta all’obesità infantile. A Marlia il primo ambulatorio; Lotta all’obesità: l’analisi del 15 gennaio 2026 - L'Unione Sarda.it; Sostenibilità ambientale e sociale, Zebre primo team sportivo a chiedere certificazione RINA; Perfino la Regione Lombardia si affida all’Ozempic.

Lotta all’obesità infantile. A Marlia il primo ambulatorioNasce a Marlia il primo ambulatorio medico per l’obesità infantile. L’iniziativa è della Asl Toscana nord ovest che – grazie alla partecipazione al progetto europeo Feast che sostiene sistemi alimenta ... msn.com

Approvata risoluzione su lotta all'obesità, Marcello: Strategie per prevenzione e curaLa soddisfazione del Consigliere di Fratelli d'Italia, primo firmatario della risoluzione approvata in Regione ... altarimini.it