La lettera di scuse di Cinturrino dal carcere il messaggio alla famiglia della vittima di Rogoredo | Quel ragazzo doveva essere in prigione

Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia, ha scritto una lettera di scuse dal carcere rivolta alla famiglia della vittima di Rogoredo, affermando che il ragazzo avrebbe dovuto essere in prigione. La comunicazione ha fatto discutere, attirando l’attenzione sui rapporti tra le parti coinvolte e sulla sua condizione attuale. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione e attese.

Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia in carcere con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo a Milano, ha scritto una lettera dal carcere in cui chiede scusa alla famiglia della vittima, ai colleghi e all’intero corpo di polizia. «Sono triste e pentito per ciò che ho fatto, ma mi sono sentito disperato», scrive il poliziotto nella missiva consegnata al suo legale, l’avvocato Piero Porciani. Cinturrino: «Perdonatemi, pagherò per il mio errore». La lettera letta in tv dall’avvocato. Il contenuto della lettera, scritta interamente in stampatello, è stato anticipato in esclusiva dall’avvocato Porciani, che lo ha letto davanti alle telecamere di Diario del Giorno su Rete4. 🔗 Leggi su Open.online

Rogoredo, la lettera di Cinturrino dal carcere: "Mi spiace per la famiglia del ragazzo, pagherò per il mio errore"Caso Rogoredo, letta in anteprima a "Diario del Giorno", in onda su Rete4, la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, l'agente della Polizia di Stato...

Le scuse di Cinturrino alla polizia fanno infuriare la famiglia della vittima: «Che faccia tosta: non si degna neanche di chiederle a noi»Le ammissioni di colpa, le scuse ai colleghi, ma il silenzio assoluto verso chi ha perso un figlio.

Carmelo Cinturrino uccide Abderrahim Mansouri a Rogoredo, ma dietro a un’apparente legittima difesa si cela tutt’altra vicenda Fanpage.it prova a ricostruirla - facebook.com facebook

+++ Rogoredo, agente di polizia Cinturrino fermato per omicidio volontario di Abderrahim Mansouri x.com