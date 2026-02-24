Le scuse di Cinturrino alla polizia fanno infuriare la famiglia della vittima | Che faccia tosta | non si degna neanche di chiederle a noi

Carmelo Cinturrino si scusa con la polizia, ma la famiglia della vittima reagisce con rabbia. La sua mancanza di parole nei confronti di chi ha perso un figlio alimenta il risentimento. Le sue dichiarazioni si limitano a scuse ai colleghi, ignorando completamente il dolore di chi piange Abderrahim Mansouri. La tensione cresce tra le parti coinvolte, mentre si attendono sviluppi sul caso. La vicenda prosegue senza che si siano ancora trovate risposte definitive.

Le ammissioni di colpa, le scuse ai colleghi, ma il silenzio assoluto verso chi ha perso un figlio. Si fa sempre più tesa la vicenda giudiziaria intorno a Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della polizia finito in carcere per l’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso lo scorso 26 gennaio nel bosco di Rogoredo, a Milano. Davanti al Gip, l’agente ha scelto la linea del pentimento istituzionale, ammettendo le sue responsabilità e chiedendo scusa a «tutte le persone che indossano la divisa». Non ha tuttavia mostrato alcun segnale di pentimento o dolore nei confronti della famiglia della vittima, cosa che ha scatenato l’ira dei legali. 🔗 Leggi su Open.online

