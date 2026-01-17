Giuseppe | Perdonatemi il mio sogno è vendere un libro per il mio cagnolino scomparso Certo come no
Giuseppe Rossi ha condiviso il suo desiderio di vendere un libro dedicato al suo cagnolino scomparso. In breve tempo, il suo video è diventato virale, attirando l’attenzione di molti. Questa storia semplice e sincera ha suscitato empatia e interesse, dimostrando come un messaggio autentico possa raggiungere un vasto pubblico in poche settimane.
In tre settimane il video di Giuseppe Rossi che promuove il libro per il suo cagnolino scomparso è diventato virale. Milioni di visualizzazioni, centinaia di commenti e ricondivisioni: tutto per una storia inventata dall'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
