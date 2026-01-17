Giuseppe | Perdonatemi il mio sogno è vendere un libro per il mio cagnolino scomparso Certo come no

Da fanpage.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Rossi ha condiviso il suo desiderio di vendere un libro dedicato al suo cagnolino scomparso. In breve tempo, il suo video è diventato virale, attirando l’attenzione di molti. Questa storia semplice e sincera ha suscitato empatia e interesse, dimostrando come un messaggio autentico possa raggiungere un vasto pubblico in poche settimane.

In tre settimane il video di Giuseppe Rossi che promuove il libro per il suo cagnolino scomparso è diventato virale. Milioni di visualizzazioni, centinaia di commenti e ricondivisioni: tutto per una storia inventata dall'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

