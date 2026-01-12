Salone di Bruxelles o provincia cinese? Ecco come i brand del Dragone conquistano la scena – FOTO

L’ingresso dei brand cinesi nel mercato europeo si sta facendo sempre più evidente, con partecipazioni a fiere come il Salone di Bruxelles. Questa strategia permette ai produttori del Dragone di consolidare la loro presenza e mostrare le novità più recenti. Di seguito, alcune immagini delle vetture più rappresentative, tra cui modelli di Xpeng, BYD, MG e Leapmotor, che testimoniano questa espansione.

Il Salone dell'auto di Bruxelles, aperto fino al 18 gennaio, si conferma una vetrina sempre più centrale per i costruttori cinesi, che qui accelerano il passaggio da outsider a protagonisti del mercato europeo. Un ruolo raccontato soprattutto dalle novità di prodotto, numerose e trasversali ai segmenti chiave. Ad aprire le anteprime è BYD con la Atto 2, nuovo suv compatto elettrico che debutterà in Europa a febbraio. Lunga 4,31 metri, pensata per l'uso urbano ma con ambizioni premium, offre interni spaziosi, bagagliaio da 400 litri e tetto panoramico.

Salone di Bruxelles 2026: le auto che guideremo domani tra design, sostenibilità e innovazione - Tutte le novità, i prezzi e le tendenze che cambieranno la mobilità ... lifestyleblog.it

Mazda CX-6e, debutta al Salone di Bruxelles il secondo Suv elettrico del marchio giapponese - facebook.com facebook

La nuova Toyota Hilux debutta a Salone di Bruxelles: in Italia a metà del 2026 x.com

