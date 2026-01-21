Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto scomparso da Milano, è stato ritrovato vivo e in buona salute dopo nove giorni. La famiglia, grazie all'appello della madre, ha potuto riabbracciarlo, mettendo fine a questa preoccupante vicenda. La sua storia si conclude positivamente, portando sollievo a tutti coloro che avevano seguito con apprensione la vicenda.

Si è conclusa per fortuna nel migliore dei modi la vicenda di Diego Baroni, il ragazzino di 14 anni di San Giovanni Lupatoto che era scomparso dallo scorso 12 gennaio. Il giovane è stato trovato a Milano, è vivo ed è in buone condizioni: a riferirlo è il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. Diego è stato ritrovato dagli agenti della Polizia, e attualmente si trova negli uffici della Procura della Repubblica, si è appreso dal Comune. La madre, Sara Agnolin, è in partenza per il capoluogo lombardo. Il videoappello della mamma In mattinata la mamma, in un breve video, aveva fatto un appello al figlio chiedendogli di tornare: «Diego, torna a casa. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Diego Baroni trovato a Milano, è vivo e sta bene: era scomparso da 9 giorni. L'appello della mamma, poi il lieto fine

Da dieci giorni il 14enne #DiegoBaroni è sparito nel nulla. Angoscia a #Verona, aperto un fascicolo: ipotesi di fuga volontaria, ma anche di sottrazione di minore x.com

