Dal Salento a Potenza ritrovato il 15enne scomparso Il lieto fine tra le braccia dei carabinieri
POTENZA – Si è conclusa nel centro di Potenza, fra piazza Prefettura e via Pretoria, la fuga del 15enne Francesco che dal 18 dicembre aveva fatto perdere le tracce da Santa Cesarea Terme, località nella quale era stato visto l’ultima volta. Dopo alcuni giorni trascorsi in mezzo alla strada, il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
