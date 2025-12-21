Dal Salento a Potenza ritrovato il 15enne scomparso Il lieto fine tra le braccia dei carabinieri

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

POTENZA – Si è conclusa nel centro di Potenza, fra piazza Prefettura e via Pretoria, la fuga del 15enne Francesco che dal 18 dicembre aveva fatto perdere le tracce da Santa Cesarea Terme, località nella quale era stato visto l’ultima volta. Dopo alcuni giorni trascorsi in mezzo alla strada, il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

dal salento a potenza ritrovato il 15enne scomparso il lieto fine tra le braccia dei carabinieri

© Lecceprima.it - Dal Salento a Potenza, ritrovato il 15enne scomparso. Il lieto fine tra le braccia dei carabinieri

Leggi anche: Ritrovato a Napoli il 15enne scomparso a Striano. Le ricerche, gli appelli e l’allontanamento senza documenti

Leggi anche: Ritrovato in salute il ragazzo 15enne scomparso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

salento potenza ritrovato 15enneRitrovato a Potenza il 15enne scomparso dalla provincia di Lecce - Di lui non si avevano più notizie dallo scorso 17 dicembre, quando si era allontanato da Specchia, in provincia di Lecce. melandronews.it

salento potenza ritrovato 15enneRitrovato a Potenza il 15enne salentino scomparso da Lecce: sta bene - È stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, a Potenza, il ragazzino salentino di 15 anni scomparso da una comunità di Lecce. ivl24.it

salento potenza ritrovato 15enneAllarme a Santa Cesarea: scomparso un 15enne di Specchia - Si tratta di Francesco Romano, di 15 anni, che si è allontanato ieri, giovedì 18 dicembre, da Santa Cesarea Terme. leccesette.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.