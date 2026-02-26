Il serial turco La forza di una donna (Kadin) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme. Ceyla apprende da Jale che il test di paternità di Arda ha dato esito negativo: nè Emre nè lei risultano essere i genitori biologici. A questo punto appare fin troppo chiaro che in ospedale c’è stato uno scambio di culle. Nel frattempo nel quartiere riappare Bersan. La donna mostra una nuova agiatezza che solleva molti interrogativi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 28 febbraio al 6 marzo 2026: Ceyda scopre che Arda non è suo figlio

La Forza di una Donna, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026: Emre scopre che Arda non è suo figlioRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

La forza di una donna, anticipazioni dal 24 al 30 gennaio 2026: Bahar vittima di un incidente, Ceyda in apprensione per ArdaIl serial turco La forza di una donna (Kad?n) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena.

Temi più discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 26 febbraio: Enver e Sirin a casa di Bahar; La forza di una donna 3, anticipazioni 25 febbraio: la casa di Enver va a fuoco; La forza di una donna 3, puntata 25 febbraio: la confessione di Enver; La forza di una donna 3, anticipazioni 21 febbraio: Bahar dopo l'incidente.

La forza di una donna, anticipazioni dal 28 febbraio al 6 marzo 2026: Ceyda scopre che Arda non è suo figlioIl serial turco La forza di una donna (Kad?n) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche ... superguidatv.it

Anticipazioni La Forza di una Donna, puntate dal 23 al 28 febbraio 2026: Sirin svela una verità scomoda ai figli di BaharSirin ne combina un’altra delle sue, ma questa volta le vittime sono i figli di Bahara. Scopriamo le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026 di ... alfemminile.com

La forza di una donna, Ceyda devastata: una verità che non voleva scoprire - facebook.com facebook