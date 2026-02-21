La Forza di una Donna anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026 | Emre scopre che Arda non è suo figlio

Emre Yazici scopre che Arda non è suo figlio dopo aver ricevuto i risultati di un test del DNA. La scoperta arriva come un fulmine a ciel sereno, lasciandolo sconvolto e confuso. Emre inizia a sospettare che Ceyda gli abbia mentito, alimentando dubbi sulla sua sincerità. La verità mette in crisi il suo rapporto con Ceyda e il bambino, portandolo a prendere decisioni drastiche. La rivelazione cambierà il corso delle prossime puntate della soap.

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026: Emre scopre che Arda non è suo figlio

© US Mediaset Scoperta choc per Emre Yazici nei prossimi episodi de La Forza di una Donna. L’imprenditore scopre infatti, tramite un test del DNA, che il piccolo Arda non è suo figlio e comincia a pensare che Ceyda lo abbia soltanto preso in giro, motivo per cui chiude qualsiasi tipo di rapporto con lei e col bambino. Tutto ciò dà dunque il via ad una complessa storyline che porterà i due genitori a scoprire che Arda è stato scambiato alla nascita con il loro vero figlio. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.15 e il sabato alle 15. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it Leggi anche: La forza di una donna, Emre e Ceyda: quando ritrovano il figlio Arda La forza di una donna, anticipazioni dal 24 al 30 gennaio 2026: Bahar vittima di un incidente, Ceyda in apprensione per ArdaEcco le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 gennaio 2026 de La forza di una donna. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 21 febbraio: Bahar dopo l'incidente; La forza di una donna 3, puntata 20 febbraio: Fazilet si fa male; La forza di una donna 3, anticipazioni 14 febbraio: la promessa di Sirin; La forza di una donna 3, anticipazioni 12 febbraio: la richiesta di Hatice. La forza di una donna, anticipazioni turche: Enver punta una pistola contro qualcuno, di chi si tratta?Enver punterà una pistola contro qualcuno nei prossimi episodi La forza di una donna: chi scatenerà in lui un gesto così avventato e perché? superguidatv.it Nelle prossime puntate di La forza di una donna Bahar va in campeggio con i bambiniNelle prossime puntate di La forza di una donna, Ceyda mette in chiaro con Yusuf che non cederà più ai suoi ricatti ... iodonna.it Longevità è donna. Forza e massa muscolare dopo i 50: un’assicurazione per la vita (di qualità) x.com Longevità è donna. Forza e massa muscolare dopo i 50: un’assicurazione per la vita (di qualità) - facebook.com facebook