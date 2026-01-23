Ecco le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 gennaio 2026 de La forza di una donna. Bahar si trova a fronteggiare un incidente, mentre Ceyda vive momenti di preoccupazione per Arda. La serie turca, in onda su Canale 5, prosegue con le sue trame ricche di emozioni e colpi di scena, mantenendo vivo l'interesse dei telespettatori ogni giorno.

Il serial turco La forza di una donna ( Kad?n ) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 24 al 30 gennaio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme. Kadin – La forza di una donna, trame al 30 gennaio. Bahar, Hatice, Sarp e Arif rimangono coinvolti in un brutto incidente stradale, mentre si stanno dirigendo in ospedale dopo un malore che ha colpito la protagonista. Arif – che si trova alla guida – rimane quasi illeso, mentre per gli altri tre si rende necessario il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 24 al 30 gennaio 2026: Bahar vittima di un incidente, Ceyda in apprensione per Arda

Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni dal 3 all’8 novembre: Bahar affronta Piril, Ceyda è distrutta dal rimorso

Leggi anche: La Forza di una Donna, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: Bahar decisa a separarsi da Sarp

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: La forza di una donna: Arif e Sarp: è scontro! Video; Nelle prossime puntate di La forza di una donna Sarp viene arrestato. Tutte le anticipazioni; La forza di una donna: Ceyda e la notizia di Emre Video; La forza di una donna: Sarp e l'offerta di Kismet Video.

?irin se ne va di casa e viene isolata da tutti: succede nelle prossime puntate di La forza di una donnaD opo le tensioni esplose alla festa per la circoncisione di Doruk, La forza di una donna entra in una fase ancora più cupa, preludio del finale della seconda stagione. In cui qualcuno, spoiler, perde ... iodonna.it

La forza di una donna, anticipazioni 24 gennaio: nessuno vuole avere a che fare con Sirin, Bahar sta maleNella prossima puntata della dizi turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 anche sabato 24 gennaio alle ore 15.00, i nodi vengono al pettine: Sirin resta senza alleati, mentre Bahar accusa un ... movieplayer.it

La forza di una donna facebook