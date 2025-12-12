Francesca Albanese parla in due scuole il ministro Valditara manda gli ispettori | Da lei istigazione a un reato Le accuse da FdI sui discorsi ai ragazzi

Nuova polemica attorno a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. Esponenti di Fratelli d’Italia in Toscana l’accusano di aver definito il governo italiano «complice del genocidio» a Gaza durante un collegamento online con circa 150 classi di due istituti scolastici. Il deputato Alessandro Amorese, capogruppo FdI in commissione Istruzione, va oltre e sostiene che Albanese avrebbe «invitato le classi ad occupare gli istituti per Gaza», parlando di istigazione a un reato e di «indottrinamento» imposto persino a studenti di seconda media. Gli esponenti locali di FdI Matteo Bagnoli e Christian Nannipieri, citati dal Corriere della Sera, accusano Albanese di aver «ripetuto i suoi soliti mantra, sostenendo che il Governo Meloni sia composto da fascisti e complice di un genocidio, accusando Leonardo di essere una azienda criminale e arrivando persino a incitare gli studenti ad occupare le scuole, di fatto, incitando dei minorenni a commettere reati sanzionati dal codice penale». Open.online Valditara chiede ispezioni nelle scuole dove parla la relatrice Onu Francesca Albanese - Francesca Albanese è accusata dalla maggioranza di aver fatto propaganda contro il governo in due scuole toscane. editorialedomani.it Scuola, Valditara chiede ispezioni in due istituti in cui ha parlato Francesca Albanese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, Valditara chiede ispezioni in due istituti in cui ha parlato Francesca Albanese ... tg24.sky.it Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana dove Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori pal - facebook.com facebook Francesca Albanese, il webinar nelle scuole toscane è un caso: Valditara avvia ispezione x.com

