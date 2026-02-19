Corea del Nord | Kim Jong Un punta su armi AI e lanciatori da 600mm nuova fase di tensioni in vista

Kim Jong Un ha annunciato una nuova fase di tensione in Corea del Nord dopo aver lanciato missili da 600 mm e sviluppato sistemi di guida con intelligenza artificiale. La decisione deriva dal bisogno di rafforzare la difesa militare, secondo quanto dichiarato dal regime. In particolare, il leader ha mostrato interesse per armi più precise e potenti, puntando a modernizzare l’arsenale con tecnologie innovative. La notizia preoccupa le autorità internazionali, che monitorano con attenzione i progressi del Paese nel settore militare. La regione si prepara a possibili nuove escalation.

Corea del Nord: Kim Jong Un Annuncia Nuovi Obiettivi Militari e Potenzia l’Arsenale. Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha annunciato un ambizioso programma di modernizzazione militare, rivelando lo sviluppo di lanciatori multipli da 600 mm dotati di tecnologie avanzate, inclusi sistemi di guida basati sull’intelligenza artificiale. L’iniziativa, presentata in concomitanza con una cerimonia pubblica, mira a rafforzare la capacità di deterrenza del Paese e potrebbe innescare una nuova fase di tensione nella regione, in un contesto già segnato da sanzioni internazionali e una persistente instabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu Corea del Nord: Kim Jong Un partecipa ai festeggiamenti di capodanno con moglie e figliaIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno a Pyongyang, secondo quanto riportato dai media ufficiali. Corea del Nord: intelligence, Kim Jong-un prepara la figlia Kim Ju-ae alla successione. Stabilità regionale a rischio?La Corea del Nord si muove rapidamente per preparare Kim Ju-ae a prendere il potere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La misteriosa ascesa della figlia di Kim Jong Un; Nord Corea, Kim svela il super lanciarazzi nucleare: Nessuno sarà protetto; Corea del Nord, l'imponente esibizione di lanciarazzi guidata da Kim Jong Un; La figlia di Kim Jong-un è vicina alla nomina a prossimo leader della Corea del Nord, secondo Seul. Corea del Nord, l'imponente esibizione di lanciarazzi guidata da Kim Jong Un(LaPresse) La Corea del Nord ha organizzato una gigantesca esibizione di lanciarazzi multipli all'esterno della sede storica del Congresso del Partito dei Lavoratori. Kim Jong Un, in un discorso tenut ... video.corriere.it Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleare: Arma unica al mondoKim Jong Un presenta un nuovo lanciarazzi da 600 mm definito unico al mondo: Pyongyang alza la tensione con un’arma a potenziale nucleare. adnkronos.com "È l'arma più vantaggiosa al mondo per attacchi concentrati e superpotenti", ha detto il leader Kim Jong Un facebook Kim Jong-un regala case alle famiglie dei militari morti in Ucraina x.com