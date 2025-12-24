Sospetta presenza di topi negli ufficili comunali | necessaria la derattizzazione
Il Comune di Castel Volturno, attraverso il responsabile dell'area Ambiente e Territorio, ha ravvisato la necessità di un intervento di derattizzazione e sanificazione da effettuare presso gli uffici comunali.Gli interventi riguardano la sede centrale di piazza Annunziata e la sede distaccata di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Topi negli uffici comunali: la derattizzazione non basta e il sindaco chiude i locali
Leggi anche: Cucciolata di topi in classe: scuola chiusa per derattizzazione
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.
Sospetta presenza di topi negli ufficili comunali: necessaria la derattizzazione.
L'Alto mantovano nel mirino dei ladri. Indagini in corso dei carabinieri, che invitano sempre a segnalare immediatamente al numero di emergenza 112 qualsiasi atteggiamento o presenza sospetta o per fornire, anche in via riservata, ogni utile notizia che po - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.