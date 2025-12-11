Consiglio comunale approvata la mozione per stage retribuiti ai giovani laureati negli uffici comunali

Il Consiglio comunale di Catania ha approvato all’unanimità una mozione proposta da Forza Italia per avviare il programma “Stage Retribuiti Giovani PA”. L’iniziativa mira a inserire giovani laureati under 30 negli uffici comunali tramite stage retribuiti, offrendo un’opportunità di formazione e inserimento nel settore pubblico.

