Consiglio comunale approvata la mozione per stage retribuiti ai giovani laureati negli uffici comunali

Cataniatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Catania ha approvato all’unanimità una mozione proposta da Forza Italia per avviare il programma “Stage Retribuiti Giovani PA”. L’iniziativa mira a inserire giovani laureati under 30 negli uffici comunali tramite stage retribuiti, offrendo un’opportunità di formazione e inserimento nel settore pubblico.

