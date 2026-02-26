La capitana della nazionale di hockey femminile degli Stati Uniti ha commentato le recenti dichiarazioni di Donald Trump, definendole di cattivo gusto. La risposta si inserisce in un dibattito più ampio sui modi in cui vengono affrontati temi legati al rispetto e al ruolo delle donne nello sport. La questione ha attirato l’attenzione di molti, portando alla luce diverse opinioni sulla questione.

Il contrasto tra Hilary Knight, simbolo dell’hockey femminile statunitense, e Donald Trump va ben oltre una semplice polemica sportiva: diventa uno scontro di visioni su rispetto, linguaggio e riconoscimento dei successi delle donne. Il tutto è nato da una “battuta” del presidente degli Stati Uniti, che nell’invitare al discorso sullo Stato dell’Unione gli hockeisti vincitori dell’oro olimpico come la squadra femminile aveva detto: “ Sapete che devo invitare anche le donne, altrimenti rischio la procedura di impeachment, vero? “. Knight, una delle atlete più titolate nella storia della compagine americana, non ha nascosto il proprio disappunto: “ Quando l’ho sentita, ho pensato che si trattava di una battuta di cattivo gusto e inopportuno, che oscurava il successo delle donne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La capitana degli USA di hockey femminile risponde a Trump: “Una battuta di cattivo gusto”

