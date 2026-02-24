La squadra femminile di hockey rinuncia all’invito di Trump | lezione di stile dopo la battuta infelice

La squadra femminile di hockey, vincitrice dell'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha deciso di non partecipare all'evento organizzato da Trump a causa di alcune sue dichiarazioni recenti. La scelta è stata presa per esprimere disapprovazione verso le parole del politico, considerate offensive. La decisione ha suscitato commenti tra gli appassionati e gli esperti di sport, che hanno apprezzato il gesto di coerenza delle atlete. La vicenda continua a far discutere nel mondo sportivo.

La squadra femminile di hockey degli Stati Uniti che ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina ha declinato l'invito di Trump. Il presidente aveva fatto discutere per una battuta infelice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump fa una gaffe sulla squadra femminile di hockey alle Olimpiadi e la telefonata diventa viraleTrump ha fatto una battuta poco felice sulla squadra femminile di hockey alle Olimpiadi, causando reazioni sui social.

“Devo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment”: la telefonata tra Trump e il team maschile di hockeyDonald Trump ha affermato che è necessario invitare anche la squadra femminile di hockey, altrimenti potrebbe affrontare conseguenze politiche.

Il futuro del curling femminile è dell'Italia: la squadra più giovane di Milano Cortina 2026 vuole continuare a crescereQuattro debuttanti Olimpiche, un'età media di 23,4 anni e l'emozione dei Giochi Olimpici in casa: l'Italia femminile di curling saluta Milano Cortina 2026 con la consapevolezza di avere grandi margini ... olympics.com

Trump fa una battuta controversa sulla squadra femminile di hockey degli Stati Uniti: è polemicaTrump ha chiamato personalmente la squadra maschile di hockey degli Stati Uniti dopo la vittoria dell'oro alle Olimpiadi Invernali, ma il discorso è stato oscurato da una battutina infelice sulla squa ... msn.com

Adrian - squadra maschile durante le risate con Trump al telefono - facebook.com facebook

#MilanoCortinaOlympics2026 , #Salvini : "Se #Trump verrà sarà il benvenuto". Così il leader leghista, in visita al villaggio olimpico a Milano, a proposito del possibile arrivo del presidente Usa se la squadra statunitense di #hockey dovesse arrivare in finale - # x.com