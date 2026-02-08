Hockey ghiaccio femminile | il Canada risponde agli Stati Uniti Battuta la Svizzera alle Olimpiadi 2026

Questa sera, il Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La vittoria arriva dopo che gli Stati Uniti avevano già vinto contro la Finlandia e manda un segnale forte agli avversari statunitensi. La competizione si fa sempre più interessante e i match si infiammano.

Nell'ultima partita in programma in questo 7 febbraio per il torneo femminile di hockey su ghiacci o alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Canada raccoglie e rilancia un messaggio agli USA (che qualche ora fa si è imposto per 5-0 sulla Finlandia, all'interno del Gruppo A). Le ragazze di Colin Muller, in una gara speciale per l'head coach, si sono infatti imposte con il risultato di 4-0 sulla Svizzera. LA CRONACA. Il primo periodo è a senso unico per quanto riguarda il pallino del gioco, ma si conclude 0-0 in termini di punteggio. Il Canada assalta la porta di Maurer, ma non riesce in nessun modo a passare, neppure sfruttando un powerplay nell'ultimo minuto.

