If – Gli amici immaginari | tutto quello che c’è da sapere sul film

If – Gli amici immaginari: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 13 dicembre 2205, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film in prima visione If – Gli amici immaginari, commovente commedia per tutta la famiglia, con Cailey Fleming (The Walking Dead), Ryan Reynolds (Deadpool & Wolverine) e John Krasinski (A Quiet Place, The Office), che ne firma anche la regia, il film racconta la storia di una ragazza che scopre di poter vedere gli amici immaginari di tutti, conosciuti come IF. Inizia così il suo viaggio magico per riunire gli IF dimenticati e i loro bambini, prima che spariscano. Tpi.it

