La promessa di Leo ad Atreju | Il taglio delle tasse fino ai redditi di 60.000 euro e oltre è un obiettivo di legislatura

Durante Atreju, Maurizio Leo ha confermato l’impegno del governo a ridurre le tasse fino a 60.000 euro di reddito, considerando questa una priorità di legislatura. Il dibattito sull’economia italiana ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici, tra cui Marco Osnato, Luigi Marattin e Michele Gubitosa, nel panel dedicato a conti pubblici e potere d’acquisto.

L’economia italiana resta al centro del dibattito ad Atreju. Nel panel intitolato “Taglio delle tasse, conti in ordine e difesa del potere d’acquisto” sono intervenuti il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, il deputato di FdI Marco Osnato, il deputato del Pld Luigi Marattin e quello del Movimento 5 stelle Michele Gubitosa. Con loro hanno interloquito anche il vicepresidente di Confindustria Angelo Camilli e Marco Granelli, presidente Confartigianato imprese. L’obiettivo principale, come ha sottolineato il vice-titolare di via XX settembre ha sottolineato che l’obiettivo principale è di andare avanti “con la riduzione delle tasse, quindi abbracciamo pure l’altra fascia, quella da 50 a 60 mila euro, portiamoli al famoso 33%”, visto che “si stanno ponendo tutte le condizioni per far sì che possiamo arrivare a questo obiettivo”. Secoloditalia.it

