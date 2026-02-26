Lelettorale | Pd ' destra pensa solo a se stessa e non si occupa dei problemi del Paese' **

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Apprendiamo da giornali e agenzie di un vertice notturno di maggioranza. In un paese normale, un paese attraversato da tante emergenze economiche e sociali, ci saremmo aspettati, da un governo e una maggioranza seri, un vertice notturno per reperire più risorse per Niscemi, per approvare magari il salario minimo, per affrontare la questione del congedo paritario dopo che la ministra Calderone ha affermato, in una intervista, di volerlo e che invece Giorgia Meloni ha affossato". Così i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd di Senato e Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione dem a Bruxelles Nicola Zingaretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**L.elettorale: Pd, 'destra pensa solo a se stessa e non si occupa dei problemi del Paese'**

