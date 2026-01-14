Salvini ha dichiarato che la legge elettorale è affidata a Calderoli, ritenendo che sotto la sua guida si possa essere fiduciosi. La discussione sulla normativa elettorale rimane un tema importante nel panorama politico italiano, con attenzione alle scelte e alle competenze coinvolte nel percorso legislativo.

ROMA – “Non fatemi parlare di legge elettorale. La sta seguendo Roberto Calderoli e quindi siamo siamo in buone mani. Però non ho aggiornamenti sulla legge elettorale”. E’ quanto ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, replicando alle domande dei giornalisti al termine della riunione con i coordinatori regionali del suo partito, alla Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Salvini: “Di legge elettorale si occupa Calderoli, siamo in buone mani”

