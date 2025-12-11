Il giudice Luca Minniti | Le nuove norme Ue a rischio incostituzionalità
Il giudice Luca Minniti esprime preoccupazioni riguardo alle recenti norme dell'Unione Europea, sottolineando il potenziale rischio di incostituzionalità. Presidente della sezione specializzata in immigrazione e protezione internazionale a Bologna, Minniti analizza le implicazioni di queste normative e il possibile impatto sul sistema giuridico italiano.
Luca Minniti è presidente della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale di Bologna. È stato giudice a Firenze, dove a settembre 2023 presiedeva il collegio che per .
