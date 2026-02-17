Monaco-PSG notte di gala al Louis II | in palio il pass per gli ottavi di Champions
Monaco e PSG si affrontano questa sera al Louis II, una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League. La sfida si svolge in un stadio gremito di tifosi, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria. Il risultato potrebbe cambiare il destino di entrambe le squadre nella competizione.
Il palcoscenico del Louis II si trasforma questa sera nell’epicentro del calcio transalpino per un evento senza precedenti: Monaco e Paris Saint-Germain si sfidano nell’andata dei playoff di Champions League. Per la prima volta nella storia della massima competizione continentale, le due potenze della Ligue 1 incrociano i guantoni fuori dai confini nazionali, dando vita a un “derby” europeo dal peso specifico incalcolabile. Sebbene il PSG abbia chiuso la League Phase con undici posizioni e quattro punti di vantaggio sui monegaschi, la natura ad eliminazione diretta di questo doppio confronto azzera le gerarchie, proiettando le due compagini verso un ottavo di finale che vale una stagione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
