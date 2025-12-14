LIVE Sci di fondo 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA | al via la gara maschile Klaebo per la rivincita Italia per sognare

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo maschile sui 10 km a Davos 2025. La competizione promette emozioni, con Klaebo pronto a riscattarsi e l'Italia alla ricerca di una prestazione significativa. Rimani aggiornato sugli sviluppi della gara cliccando sul link per la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:42 Klaebo ieri è quasi caduto un paio di volte nel suo quarto ed è clamorosamente uscito. Oggi, non è il suo format, però sarà una belva! Questo contesto di gara è il più difficile per lui, per via della presenza di 34 norvegesi super competitivi quali Hedegart, Amundsen, Andersen. 09:37 Carollo è l’uomo ‘distance’ più in forma, anche se ieri ha sfiorato il colpaccio e quindi la semifinale nella sprint. Viene dal clamoroso 9° posto a Trondheim nel format. Ci provano anche Barp, Graz, Pellegrino! Presenti anche Daprà e Ventura. 09:30 Buongiorno, ancora 20? e poi sarà 20 chilometri maschile sulla nevi di Davos (SUI): l’uomo che deve rifarsi a sorpresa dopo la sprint è sua maestà Klaebo. Oasport.it

