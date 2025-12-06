LIVE Sci di fondo skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA | gruppo compatto dopo il cambio sci Klaebo favorito
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:37 Nyenget davanti ai 10,6 ma sono in 25 in 10”! Sarà volata, si sa già chi vince. 11:36 Pellegrino e Klaebo davanti al cambio sci, Nyenget subito a ridosso e gruppo compattissimo. Gli italiani Carollo Graz e Dapra si sono leggermente staccati mentre prosegue nell’ottima gara Elia Barp! 11:34 Ci siamo, ancora 600 metri e si cambieranno gli sci! Fase sempre delicatissima. 11:31 Ecco la tabella dei punti appena assegnati al bonus point dei 8km: Si riporta davanti Klaebo in prossimità del Bonus point. 11:30 Si va quindi verso il bonus point degli 8km, ma soprattutto verso il cambio sci e l’inizio della parta a skating! 11:27 BARP, dopo la splendida top 10 a Ruka nella 20 Mass start in skating, è davanti ai 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
