CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:37 Nyenget davanti ai 10,6 ma sono in 25 in 10”! Sarà volata, si sa già chi vince. 11:36 Pellegrino e Klaebo davanti al cambio sci, Nyenget subito a ridosso e gruppo compattissimo. Gli italiani Carollo Graz e Dapra si sono leggermente staccati mentre prosegue nell’ottima gara Elia Barp! 11:34 Ci siamo, ancora 600 metri e si cambieranno gli sci! Fase sempre delicatissima. 11:31 Ecco la tabella dei punti appena assegnati al bonus point dei 8km: Si riporta davanti Klaebo in prossimità del Bonus point. 11:30 Si va quindi verso il bonus point degli 8km, ma soprattutto verso il cambio sci e l’inizio della parta a skating! 11:27 BARP, dopo la splendida top 10 a Ruka nella 20 Mass start in skating, è davanti ai 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA: gruppo compatto dopo il cambio sci, Klaebo favorito