Infortunati Juve | gli aggiornamenti su Gatti e Conceicao dopo l’allenamento odierno Cosa filtra in vista del Cagliari ultimissime

Aggiornamenti sugli infortunati della Juventus, Gatti e Conceicao, dopo l’allenamento odierno. Entrambi continuano a lavorare a parte, e la loro presenza contro il Cagliari resta incerta. Ecco le ultime notizie sulla condizione dei giocatori e le possibili scelte dell'allenatore in vista della prossima sfida.

Infortunati Juve, Gatti e Conceicao continuano a lavorare a parte e la loro convocazione per la partita contro il Cagliari resta in dubbio. Il clima in casa bianconera dovrebbe essere di festa totale dopo la travolgente vittoria per 5-0 contro la Cremonese, ma l'attenzione di Luciano Spalletti e dello staff medico rimane catalizzata dalla gestione dell'infermeria. Nonostante il morale alto per il gioco espresso, il tema degli infortunati continua a tenere banco alla Continassa, condizionando le scelte tattiche in vista dei prossimi impegni stagionali. La Juventus è ritornata subito in campo oggi e due pedine fondamentali dello scacchiere di Spalletti hanno lavorato a parte: l'esterno d'attacco Francisco Conceicao e il centrale difensivo Federico Gatti.

