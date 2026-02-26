Juventus la UEFA sul rosso a Kelly Espulsione giusta

La UEFA ha reso noto il proprio parere sull'espulsione di Loyd Kelly durante la partita contro il Galatasaray in Champions League, confermando che il cartellino rosso mostrato al giocatore è stato ritenuto corretto. La decisione si basa sulle immagini e sui controlli effettuati dagli arbitri durante l'incontro, senza che siano stati apportati cambiamenti o revisioni successivamente.