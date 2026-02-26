Juventus la UEFA sul rosso a Kelly Espulsione giusta
La UEFA ha reso noto il proprio parere sull'espulsione di Loyd Kelly durante la partita contro il Galatasaray in Champions League, confermando che il cartellino rosso mostrato al giocatore è stato ritenuto corretto. La decisione si basa sulle immagini e sui controlli effettuati dagli arbitri durante l'incontro, senza che siano stati apportati cambiamenti o revisioni successivamente.
La UEFA ha diramanto un comunicato in merito all’espulsione di Loyd Kelly nella sfida contro il Galatasaray in Champions League. Nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus è riuscita comunque a segnare altre due reti completando la rimonta impossibile con un netto 3-0 nei 90 minuti. Il comunicato della UEFA sul rosso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Espulsione Kelly, la UEFA spiega la decisione di arbitro e VAR: ecco il motivo che ha portato al cartellino rosso del difensore bianconeroOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...
Leggi anche: Juventus, la Uefa spiega l’espulsione di Kelly: “Forte contatto scorretto con i tacchetti sulla caviglia di Yilmaz”
JUVE-MILAN E L'AUDIO VAR SUL RIGORE DI KELLY!
Temi più discussi: La Juve rischia sanzioni e restrizioni sportive con il procedimento UEFA relativo al Fair Play Finanziario; Juventus sotto osservazione dell'UEFA: nel mirino i parametri della Football Earnings Rule, cosa rischia la società bianconera; Champions League, Juventus-Galatasaray3-2: bianconeri eliminati dopo una clamorosa rimonta e in 10 - Juventus-Galatasaray 3-2: bianconeri eliminati dopo una clamorosa rimonta e in 10 dal 49’; Juventus-Galatasaray 3-2 dts, gol e highlights: bianconeri eliminati ai playoff.
Juventus, la Uefa spiega l’espulsione di Kelly: Forte contatto scorretto con i tacchetti sulla caviglia di YilmazNel match tra Juventus e Galatasaray, il difensore bianconero Lloyd Kelly è stato espulso al 48esimo dopo aver colpito Yilmaz. ilnapolista.it
Juventus, fuori dalla Champions ed è colpa di Elkann: la Uefa fa chiarezza sul rosso a Kelly. Gli appelli ad Ardoino e AgnelliJuventus, fuori dalla Champions League ed è colpa di Elkann: la Uefa fa chiarezza sul rosso a Kelly. Gli appelli ad Ardoino e Agnelli ... sport.virgilio.it
La giustificazione ridicola della #Uefa è ancora più imbarazzante dell’espulsione di #Kelly… #JuventusGalatasaray #ChampionsLeague #UefaMafia #CeferinOut - facebook.com facebook
Cena UEFA tra le delegazioni di #Juventus e #Galatasaray Presenti Chiellini, Modesto, Comolli e Ferrero in rappresentanza dei bianconeri # #JuveGalatasaray x.com