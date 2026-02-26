Durante la partita tra Juventus e Galatasaray, nel secondo tempo, il difensore della Juventus è stato allontanato dal campo a causa di un contatto ritenuto scorretto con i tacchetti sulla caviglia di un avversario. La UEFA ha chiarito che l'espulsione è stata determinata da un intervento considerato eccessivamente aggressivo. La decisione si è basata sulla dinamica dell'azione e sull'entità del contatto.

Il difensore ha lasciato la Juve in dieci al 48esimo. L'arbitro aveva prima estratto il giallo, poi era stato richiamato dal Var per il rosso diretto, e lì ha cambiato idea. Cm Torino 16092025 - Champions League Juventus-Borussia Dortmund foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: esultanza gol Lloyd Kelly Nel match tra Juventus e Galatasaray, play-off di ritorno di Champions League, il difensore bianconero Lloyd Kelly è stato espulso al 48esimo dopo aver colpito Yilmaz. L’arbitro, Joao Pinheiro, lo aveva dapprima ammonito e poi, dopo essere stato richiamato al Var, ha deciso di optare per l’espulsione diretta. “Kelly, usando i suoi tacchetti, ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell’avversario, mettendo a repentaglio in modo chiaro la sua incolumità“. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juventus, la Uefa spiega l’espulsione di Kelly: “Forte contatto scorretto con i tacchetti sulla caviglia di Yilmaz”

La Uefa sull’espulsione di Kelly: “Forte contatto scorretto con la caviglia sinistra”. La spiegazione ufficialeContinua a far discutere il cartellino rosso per Lloyd Kelly nel corso della sfida di ritorno tra Juventus e Galatasaray, finita 3-2 in favore dei...

Juventus, Chiellini elogia Yilmaz “Forte come Yildiz”Come riportato da Giorgio Chiellini, la Juventus sembra interessata al talento Alper Yilmaz del Galatasaray, autentico mattatore della sfida dei play...

Temi più discussi: Perché Kelly è stato giudicato da rosso diretto col VAR: i criteri oggettivi Uefa da regolamento; Galatasaray-Juventus, probabili: rientra Thuram, McKennie falso 9; Champions, in campo Juventus-Galatasaray live; Juventus-Galatasaray, Kelly espulso: perché il Var ha cambiato il secondo giallo in rosso.

Juventus-Galatasaray, la UEFA spiega il rosso a Kelly: Intervento pericolosoIl successo per 3-2 non è stato sufficiente alla Juventus FC per completare la rimonta contro il Galatasaray SK. A pesare è stato il 5-2 subito nella gara d’andata dei playoff, ... tuttojuve.com

Juventus-Galatasaray: l'Uefa spiega l'espulsione di Kelly dopo il VarLa Uefa fa chiarezza sul discorso cartellino rosso di Kelly in Juventus-Galatasaray di Champions. Ecco le motivazioni ... sport.sky.it

La giustificazione ridicola della #Uefa è ancora più imbarazzante dell’espulsione di #Kelly… #JuventusGalatasaray #ChampionsLeague #UefaMafia #CeferinOut - facebook.com facebook

Cena UEFA tra le delegazioni di #Juventus e #Galatasaray Presenti Chiellini, Modesto, Comolli e Ferrero in rappresentanza dei bianconeri # #JuveGalatasaray x.com