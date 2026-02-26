La notte dell’ Allianz Stadium lascia in dote alla Juventus un’immagine che descrive perfettamente la tensione di questa missione rimonta: il volto rigato dalle lacrime di Khephren Thuram. Il centrocampista francese, autore di una prestazione monumentale per quantità e qualità, è stato il protagonista nel bene e nel male del momento chiave del match contro il Galatasaray. Un errore sotto porta che poteva cambiare la storia della qualificazione e che ha scatenato una reazione emotiva fortissima nel figlio d’arte, catturata dalle telecamere di DAZN. Il momento del “crack” emotivo. Al minuto 80, sul risultato di 2-0 per i bianconeri, Thuram si è reso protagonista di un’azione personale travolgente, seminando gli avversari e presentandosi a tu per tu con Cakir. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, il dramma di Thuram: gol fallito e lacrime in panchina

Il dramma di Dovbyk, in lacrime in panchina: entra, segna ed esce subito dopo per infortunioArtem Dovbyksi è infortunato in Lecce-Roma, finendo il match in lacrime in panchina per una recidiva muscolare.

Mourinho a Prime: «Avevamo una panchina di ragazzini. Prima del gol di Thuram il Benfica ha avuto le maggiori occasioni»di Redazione JuventusNews24José Mourinho, tecnico del Benfica, parla a Prime dopo la sfida di Champions League contro la Juventus.

Temi più discussi: Il disastro di Cabal, Yildiz inghiottito in casa sua e... Tutti i volti del tracollo Juve; Yildiz torna da eroe nella sua Turchia: pronta un'accoglienza speciale per la stella della Juve; Inter-Juventus, squalificati Comolli e Chiellini per l’aggressione all'arbitro La Penna; Insulto a Chivu sui social dopo Inter-Juventus: nella bufera il presidente del Consiglio comunale.

Ho spento il telefono! - Pierre Kalulu ha ignorato le polemiche seguite al controverso cartellino rosso dell'Inter, mentre la stella della Juventus scrolla le spalle al ...Il difensore della Juventus Pierre Kalulu parla del suo controverso cartellino rosso contro l'Inter, di Alessandro Bastoni e dei suoi obiettivi per i Mondiali con la Francia. goal.com

Juventus, la Premier League torna su Cambiaso: ci sono Liverpool e Manchester CityAndrea Cambiaso si è rapidamente trasformato in uno dei terzini più ambiti del panorama europeo. Secondo quanto riportato dal portale inglese. tuttomercatoweb.com

Mentre i "Rocchi's boys" completano la demolizione del regolamento coi misfatti Hojlund e Loftus-Cheek, la Juventus è nel dramma: se a Roma perde o pareggia rischia il sorpasso da Como e Atalanta Grazie al k.o. del sempre più inguardabile Milan di Allegri x.com

Juventus, che stangata! A rischio intera stagione: la terribile notizia è appena arrivata (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com facebook