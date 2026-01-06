Il dramma di Dovbyk in lacrime in panchina | entra segna ed esce subito dopo per infortunio

Durante la partita tra Lecce e Roma, Artem Dovbyksi ha avuto un momento difficile: infortunato, è stato costretto a lasciare il campo in lacrime per una recidiva muscolare. Entrato in campo con speranza, ha segnato un gol, ma subito dopo è stato sostituito a causa del problema fisico. Un episodio che sottolinea le sfide degli atleti nel corso di una gara.

Dovbyk, gol e infortunio in Lecce-Roma: l'immagine in panchina preoccupa Gasperini e Massara - 0 al "Via del Mare" al problema fisico che ha costretto l'ucraino ad uscire a pochi minuti dal triplice fischio ... corrieredellosport.it

Roma, Dovbyk torna al gol ma si ferma ancora: fuori in lacrime contro il Lecce - Pomeriggio dolceamaro per Dovbyk: prima torna a segnare, poi è costretto al cambio Ancora sfortunato Artem Dovbyk, perfino in una partita che lo ha visto tornare al gol dopo più di due mesi. gianlucadimarzio.com

Dramma nel #Casertano: 13enne raccoglie #petardo inesploso e perde 4 dita | https://shorturl.at/Y8DOF - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.