Il dramma di Dovbyk in lacrime in panchina | entra segna ed esce subito dopo per infortunio
Durante la partita tra Lecce e Roma, Artem Dovbyksi ha avuto un momento difficile: infortunato, è stato costretto a lasciare il campo in lacrime per una recidiva muscolare. Entrato in campo con speranza, ha segnato un gol, ma subito dopo è stato sostituito a causa del problema fisico. Un episodio che sottolinea le sfide degli atleti nel corso di una gara.
Artem Dovbyksi è infortunato in Lecce-Roma, finendo il match in lacrime in panchina per una recidiva muscolare. L'attaccante ucraino, subentrato a Ferguson, era riuscito anche a segnare il 2-0 finale. Poi il nuovo stop che complica anche il mercato invernale giallorosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Infortunio Dovbyk, piove sul bagnato in casa Roma! L’ucraino entra, segna ed… esce nel match contro il Lecce: cos’è successo
Leggi anche: Infortunio Dovbyk: l’ucraino segna ed esce
Il dramma di Dovbyk, in lacrime in panchina: entra, segna ed esce subito dopo per infortunio - Roma, finendo il match in lacrime in panchina per una recidiva muscolare ... fanpage.it
Dovbyk, gol e infortunio in Lecce-Roma: l'immagine in panchina preoccupa Gasperini e Massara - 0 al "Via del Mare" al problema fisico che ha costretto l'ucraino ad uscire a pochi minuti dal triplice fischio ... corrieredellosport.it
Roma, Dovbyk torna al gol ma si ferma ancora: fuori in lacrime contro il Lecce - Pomeriggio dolceamaro per Dovbyk: prima torna a segnare, poi è costretto al cambio Ancora sfortunato Artem Dovbyk, perfino in una partita che lo ha visto tornare al gol dopo più di due mesi. gianlucadimarzio.com
Dramma nel #Casertano: 13enne raccoglie #petardo inesploso e perde 4 dita | https://shorturl.at/Y8DOF - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.