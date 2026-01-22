Mourinho a Prime | Avevamo una panchina di ragazzini Prima del gol di Thuram il Benfica ha avuto le maggiori occasioni

José Mourinho, allenatore del Benfica, commenta a Prime la partita di Champions League contro la Juventus. Il tecnico sottolinea come la sua squadra, composta anche da giovani, abbia affrontato la sfida, evidenziando le occasioni più significative del Benfica prima del gol di Thuram. Un'analisi sobria e obiettiva di una gara impegnativa, con focus sulle dinamiche e le scelte del suo team.

José Mourinho, tecnico del Benfica, parla a Prime dopo la sfida di Champions League contro la Juventus. Le sue dichiarazioni. José Mourinho, tecnico del Benfica, ha parlato a Prime dopo Juve Benfica. PARTITA – « Ho visto un Benfica messo molto bene in campo, ovviamente con tante limitazioni e gente che è fuori. Però ho visto una squadra con personalità, che ha creato le opportunità più importanti per segnare fino a quel momento e che sembrava potesse segnare però il calcio è così. La Juve ha fatto due gol, dopo il secondo la partita diventa un’altra: è stata una gara confortevole per loro, come non lo era stata invece nel primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

