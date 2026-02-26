Juventus | amarezza per l’eliminazione

La Juventus ha concluso la sua stagione europea con una sconfitta che ha lasciato molti dubbi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita contro il Galatasaray, terminata con un risultato di 3-2, ha segnato l’eliminazione dalla competizione, rendendo evidente quanto sia difficile recuperare uno svantaggio così ampio dall’andata. La squadra si prepara ora a riflettere sugli errori commessi.

L'amara eliminazione dai playoff di Champions League contro il Galatasaray (3-2 allo Stadium, non sufficiente per ribaltare il 5-2 dell'andata a Istanbul) ha lasciato strascichi pesanti in casa Juventus. Luciano Spalletti, a caldo nel post-partita, non ha nascosto la delusione per una rimonta sfiorata in 10 uomini (espulsione di Kelly)