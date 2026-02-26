Juve miracolo sfiorato Chiellini | Usciamo rinforzati Spalletti? Nessuno dubbio

Torino, 26 febbraio 2026 – E’ stata proprio una serata da fino alla fine. La Juve ha sfiorato il miracolo, per giunta in dieci, ancora una volta, e trascinato uno stordito Galatasaray fino ai supplementari, grazie a tre gol, due di questi giunti in inferiorità numerica, a impattare il clamoroso 5-2 dell’andata. Poi, la stanchezza e il primo mezzo errore difensivo sono stati fatali con la rete di Victor Osimhen che ha spento la luce e portato, infine, alla rete di Yilmaz per il 3-2 finale. La Juve, stavolta, è uscita tra gli applausi e l’emozione di uno Stadium che ha tifato dal primo all’ultimo secondo, senza risparmiarsi esattamente come i giocatori in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Spalletti e Chiellini furibondi con La Penna nel tunnel: “Non esiste”. Sfiorato lo scontro fisicoJuventus battuta 3-2 nel derby d’Italia tra furiose polemiche per l’espulsione di Kalulu.

Chiellini sul rinnovo di Spalletti: “Non c’è fretta ma neanche nessun dubbio”Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match contro la...

