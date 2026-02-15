Spalletti e Chiellini furibondi con La Penna nel tunnel | Non esiste Sfiorato lo scontro fisico

Luciano Spalletti e Giorgio Chiellini si sono infuriati con l’arbitro La Penna nel tunnel dello stadio, dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter. La causa dello scontro è stata l’espulsione di Kalulu, che ha scatenato le proteste dei tesserati bianconeri. Durante il passaggio negli spogliatoi, Spalletti ha gridato contro l’arbitro, dicendo: “Si falsa la partita”, e ha rischiato di arrivare allo scontro fisico con Chiellini.

