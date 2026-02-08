Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato del rinnovo di Spalletti poco prima della partita contro la Lazio. Ha detto che non c’è fretta, ma anche che non ci sono dubbi sulla loro collaborazione. Chiellini ha elogiato l’allenatore, sottolineando che il futuro si deciderà con calma e senza pressioni.

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match contro la Lazio per parlare del futuro di Spalletti: Chiellini e l’elogio di Spalletti. “Noi siamo felicissimi di Spalletti, di quello che sta facendo: si vede la gioia di allenare la Juventus. Ogni cosa a suo tempo, non c’è nessuna fretta ma neanche nessun dubbio”. Leggi anche: Con Spalletti si rivede la Juventus del 2019, il tecnico ha spezzato gli incantesimi Spalletti ha detto che deve meritarsi il rinnovo “Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juventus, firmando un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo: è sicuramente parte del presente e del futuro di questa squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chiellini sul rinnovo di Spalletti: “Non c’è fretta ma neanche nessun dubbio”

Giorgio Chiellini dà una buona notizia ai tifosi della Juventus.

La Juventus ha deciso di confermare Spalletti come allenatore anche per il futuro.

