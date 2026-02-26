Comolli orgoglioso | Non mi sono ripreso da ieri ci vorranno anni Giocatori e tifosi fantastici Espulsione? Cercherò di non farmi sospendere

Un dirigente commenta con emozione il momento attuale, sottolineando che il percorso di recupero richiederà tempo e pazienza. Ringrazia i giocatori e i tifosi per il sostegno e invita a mantenere la calma anche in situazioni di tensione, come durante episodi di espulsione. La sua presenza in tribuna testimonia l’impegno continuo nel seguire da vicino le vicende della squadra.

