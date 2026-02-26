Comolli devastato | Ci vorranno anni per riprendermi Rosso a Kelly? Cercherò di non farmi squalificare

Durante un evento a Londra, l’amministratore delegato di una grande squadra ha commentato le sfide recenti in ambito sportivo, parlando delle difficoltà di recuperare dopo le sconfitte. Ha menzionato le conseguenze di alcune decisioni arbitrali e il rischio di squalifiche, sottolineando come tutto richiederà tempo e impegno per essere superato.

Nel contesto del Business Forum di Londra, l’amministratore delegato della Juventus, Daniel Comolli, ha affrontato l’esito della Champions League, soffermandosi sull’eliminazione patita contro Galatasaray e sulle ripercussioni emotive e sportive. La sua presa di parola ha evidenziato come la squadra abbia vissuto una parentesi intensa, tra delusione e determinazione a reagire, con la community juventina al centro di un momento di riflessione e di risoluzione. Comolli ha descritto l’esperienza come una prova significativa di resistenza, riconoscendo che il peso di una sconfitta così importante richiederà tempo per essere elaborato. Ha ringraziato i tifosi per il sostegno costante e ha elogiato l’impegno del gruppo di giocatori, sottolineando la loro capacità di offrire una risposta emotiva intensa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

