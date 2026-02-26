Madrid. Sul tema della violenza sessuale i politici spagnoli, a destra e sinistra, forse dovrebbero tornare al vangelo. Senza misticismi, solo come buona pratica in materia di procedura penale, laddove si ammonisce chi presume di poter scagliare la prima pietra. Ha cominciato la sinistra radicale femminista, quella di Podemos, a tentare di ribaltare i rapporti di forza tra uomini e donne anche a costo di ribaltare l’onere della prova. Poi però i giudici sono venuti a prendere uno dei fondatori di Podemos, Íñigo Errejón, accusato di violenza sessuale, e a Podemos hanno potuto far finta di niente perché Errejón, eterno rivale dell’altro grande leader, Pablo Iglesias, nel frattempo aveva lasciato il partito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Julio Iglesias, Adolfo Suárez, Psoe, Pp e Podemos. In Spagna è tutti contro tutti sulle accuse sessuali

Accuse choc contro Julio Iglesias: “Aggressioni sessuali e terrore sul lavoro”Roma, 13 gennaio 2026 – Ripetuti assalti a scopo sessuale, un clima di costanti "umiliazioni”, un ambiente di lavoro caratterizzato da "controllo,...

Julio Iglesias archiviata in Spagna la denuncia per abusi sessualiLa Procura dell’Audiencia Nacional spagnola ha deciso di archiviare la denuncia presentata contro Julio Iglesias, accusato da due sue ex...

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle sin pruebas de «abusos sexuales en situación de esclavitud»Julio Iglesias cree que Díaz no respetó su presunción de inocencia y que incumplió sus deberes institucionales como alto cargo del Estado. okdiario.com

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por calificarle de agresor sexualLa defensa de Iglesias, en manos del abogado José Antonio Choclán, ha reclamado que se celebre un acto de conciliación con el objetivo de que la vicepresidenta reconozca expresamente el daño producid ... elconfidencial.com