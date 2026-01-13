Accuse choc contro Julio Iglesias | Aggressioni sessuali e terrore sul lavoro

Alla luce delle recenti accuse, Julio Iglesias si trova al centro di accuse gravi riguardanti comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro. Le denunce parlano di aggressioni sessuali, umiliazioni e un ambiente caratterizzato da controllo e terrore. Queste accuse sollevano importanti questioni sulla condotta professionale e sul rispetto della dignità delle persone coinvolte.

Roma, 13 gennaio 2026 – Ripetuti assalti a scopo sessuale, un clima di costanti "umiliazioni”, un ambiente di lavoro caratterizzato da "controllo, molestie e terrore". Succedeva questo, nel 2021, nelle residenze caraibiche del cantante spagnolo Julio Iglesias, secondo i racconti di due donne all’epoca impiegate in quelle che definiscono "le casette del terrore" e che accusano l’ormai 82enne interprete di ‘Se mi lasci non vale’ di aggressioni sessuali. A far emergere il quadro sconcertante è un’inchiesta esclusiva condotta congiuntamente da elDiario.es e Univision Noticias. Una vittima aveva 22 anni all’epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accuse choc contro Julio Iglesias: “Aggressioni sessuali e terrore sul lavoro” Leggi anche: Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da due donne Leggi anche: Legge sul femminicidio in Gazzetta: per la scuola iniziative di prevenzione contro le droghe che facilitano le aggressioni sessuali Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Accuse choc contro Julio Iglesias: “Aggressioni sessuali e terrore sul lavoro” - Due donne ex impiegate nelle residenze del cantante spagnolo denunciano rapporti non consensuali e maltrattamenti sul personale femminile. quotidiano.net

