Accuse choc contro Julio Iglesias | Aggressioni sessuali e terrore sul lavoro

Alla luce delle recenti accuse, Julio Iglesias si trova al centro di accuse gravi riguardanti comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro. Le denunce parlano di aggressioni sessuali, umiliazioni e un ambiente caratterizzato da controllo e terrore. Queste accuse sollevano importanti questioni sulla condotta professionale e sul rispetto della dignità delle persone coinvolte.

Roma, 13 gennaio 2026 – Ripetuti assalti a scopo sessuale, un clima di costanti "umiliazioni”, un ambiente di lavoro caratterizzato da "controllo, molestie e terrore". Succedeva questo, nel 2021, nelle  residenze caraibiche del cantante spagnolo  Julio Iglesias, secondo i racconti di due donne all’epoca impiegate in quelle che definiscono "le casette del terrore" e che accusano l’ormai 82enne interprete di ‘Se mi lasci non vale’ di  aggressioni sessuali. A far emergere il quadro sconcertante è un’inchiesta esclusiva condotta congiuntamente da elDiario.es e Univision Noticias. Una vittima aveva 22 anni all’epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

