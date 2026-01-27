Judo 20 italiani iscritti al Grand Slam di Tashkent Un tris d’assi guida la spedizione azzurra

Il Grand Slam di Tashkent vede 20 judoka italiani in gara, punto di partenza della stagione 2026 di judo. L’evento, in programma dal 27 gennaio al 1° febbraio, rappresenta un'importante occasione per accumulare punti nel ranking mondiale e prepararsi al prossimo appuntamento di Parigi a febbraio.

In attesa del primo grande appuntamento della nuova stagione previsto a Parigi tra il 7 e l’8 febbraio, sta prendendo forma progressivamente anche il campo partenti del Grand Slam di Tashkent, secondo torneo del World Tour 2026 di judo che si terrà da venerdì 27 gennaio a domenica 1° febbraio mettendo in palio un massimo di 1000 punti per il ranking mondiale. Ad oggi, quando manca esattamente un mese al via dell’evento, tra i 163 atleti iscritti ci sono anche 20 italiani. L’entry list rimarrà aperta fino al 12 febbraio, quindi non va esclusa l’ipotesi che possano aggiungersi altri judoka azzurri al netto di eventuali forfait o rinunce. 🔗 Leggi su Oasport.it

