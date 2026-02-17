Due giovani sviluppano Jmail un sito che ricrea la casella postale di Epstein | tutto pare oscenamente normale

Due giovani sviluppatori hanno creato Jmail, un sito che ricrea la casella di posta di Epstein, per via dei file compromettenti emersi nel caso. La loro intenzione è di offrire un modo semplice per esplorare oltre 300 gigabyte di email, rendendo accessibile il contenuto in modo immediato. Con questa piattaforma, gli utenti possono sfogliare le lettere come se fossero nell’account di Epstein, utilizzando un’interfaccia simile a Gmail.