Questa mattina sono state pubblicate alcune email di Jeffrey Epstein, svelando come due informatici abbiano cercato di mettere ordine nei suoi documenti digitali. Le email mostrano il tentativo di organizzare migliaia di pagine di file, foto e PDF spesso illeggibili o confusi. La scoperta apre uno sguardo diretto su come si gestivano quelle comunicazioni, lasciando intuire quanto fosse difficile seguire tutto quel materiale.

I documenti giudiziari sono spesso una giungla di migliaia di pagine confuse, foto sgranate e PDF impossibili da consultare (e si comprende bene la ragione). Quando il Dipartimento di Giustizia americano ha rilasciato l’immenso archivio su Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per traffico di minori, la mole di dati era tale da scoraggiare chiunque. Ma grazie all’ingegno di due giovani sviluppatori di San Francisco, quel labirinto burocratico è diventato un’interfaccia familiare: una finta casella di posta elettronica chiamata Jmail.world. Riley Walz e Luke Igel hanno trasformato oltre 20.000 comunicazioni governative in una piattaforma che replica esattamente l’aspetto di Gmail. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Leggi le email di Epstein come se fossi nella sua casella di posta: l’idea è di due informatici, ecco come funziona

