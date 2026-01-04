Accoltellata al collo dal marito al termine di una lite in casa | 45enne in gravi condizioni Fermato l’uomo

Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita al collo dopo un’aggressione avvenuta in casa a Capriolo, nel Bresciano. L’uomo, suo marito, è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto al termine di una lite domestica, e ora si attende l’evolversi delle condizioni della donna.

Prima la lite in casa poi il marito l'aggredisce con un coltello. Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina (domenica 4 gennaio) a Capriolo, nel Bresciano. L'allarme è scattato intorno alle 9.40, quando il 118 ha richiesto l'intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri. La donna era in strada con ferite al collo. Secondo quanto ricostruito il tentato femminicidio sarebbe avvenuta al termine dell'ennesimo litigio per futili motivi, iniziato all'interno dell'abitazione e proseguito in strada. Il marito, di 51 anni, l'avrebbe colpita al collo con un coltello. L'uomo è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto ed è stato portato in caserma per essere interrogato.

