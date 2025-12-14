Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni torna l’evento che coniuga vino e musica jazz
Il DiVino Jazz Festival celebra la sua diciottesima edizione, tornando dal 18 al 30 dicembre in sette comuni del vesuviano. L’evento, diretto da Gigi Di Luca, unisce con successo il piacere del vino alla passione per la musica jazz, offrendo un’esperienza coinvolgente e raffinata per gli appassionati di entrambe le arti.
• @divinojazzfestival Arriva al ???????????? ???????? ???????????????? una delle artiste più promettenti del jazz internazionale: @eleonorastrino La talentuosa chitarrista napoletana guida il trio che include @zeno_de_rossi alla batteria e @giulio.corini al contrabba - facebook.com facebook