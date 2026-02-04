NBA | James Harden scambiato va ai Cleveland Cavaliers

La notizia è arrivata improvvisa: James Harden lascia i Philadelphia 76ers e passa ai Cleveland Cavaliers. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, dando una scossa al mercato NBA in vista della scadenza di domani alle 21. I Cavaliers hanno deciso di mettere sul tavolo una proposta che ha convinto i 76ers, portando Harden a cambiare maglia. È una mossa che può cambiare gli equilibri della Eastern Conference.

Dopo alcuni sussulti che si sono già visti nelle scorse notti, arriva una prima vera “bomba” legata al mercato NBA che precede la trade deadline di domani alle 21 italiane. James Harden è stato scambiato: andrà ai Cleveland Cavaliers, mentre i Los Angeles Clippers riceveranno Darius Garland e una scelta futura al secondo giro. A riportare la notizia Shams Charania di ESPN. Nei fatti, la trade va a rappresentare un’aggiunta importantissima per i Cavaliers, che aggiungono un’opzione di livello enorme a ciò che già avevano, vale a dire Donovan Mitchell. Diventano, Harden e Mitchell, gli unici due compagni di squadra a viaggiare contemporaneamente sopra i 25 punti e i 5 assist di media. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA: James Harden scambiato, va ai Cleveland Cavaliers Approfondimenti su James Harden Cleveland Cavaliers Tra i Thunder e il dominio della NBA c’è di mezzo solo James Harden NBA, agli Heat non basta il miglior Fontecchio. Ritorno amaro a Cleveland per James Miami perde ancora, questa volta contro Orlando. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. BREAKING NEWS: CLEVELAND CAVALIERS TRADE FOR JAMES HARDEN! | End of the Core Four! Ultime notizie su James Harden Cleveland Cavaliers Argomenti discussi: Harden a sorpresa: vuole lasciare i Clippers; NBA: James Harden scambiato, va ai Cleveland Cavaliers; BM NBA TIME / Terremoto Clippers: James Harden lascerà Los Angeles, possibile scambio con Darius Garland - di Matteo Parma; Harden, l'addio ai Clippers ora è possibile. Ipotesi Cleveland in cambio di Garland. NBA: James Harden scambiato, va ai Cleveland CavaliersDopo alcuni sussulti che si sono già visti nelle scorse notti, arriva una prima vera bomba legata al mercato NBA che precede la trade deadline di domani ... oasport.it «Bomba» in NBA: James Harden scambiato ai Cleveland Cavaliers. I dettagli della tradeJames Harden è un nuovo giocatore dei Cleveland Cavaliers. Servirà qualche giorno di tempo per l'ufficialità, ma l'ex stella degli Houston Rockets ... pianetabasket.com Non ho commenti a riguardo. Rispetto la sua decisione, o di chiunque sia stata la decisione. Tutto qui. Per me resta uno dei miei ragazzi. Mi fido del nostro front office". Mancano solo pochi giorni alla chiusura del mercato e il futuro di James Harden ai Clippers - facebook.com facebook Perché i Los Angeles Clippers stanno valutando una trade per James Harden x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.