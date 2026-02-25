In seguito alla gara vinta contro i New York Knicks, arriva una notizia che potrebbe influenzare le prossime settimane della squadra. James Harden ha riportato una frattura al pollice della mano destra, un infortunio che ha richiesto accertamenti mirati e trattamenti continui per determinare i tempi di recupero. Durante l’incontro, la situazione è stata gestita sul campo e successivamente sono stati avviati ulteriori controlli. l’entità del danno non è stata immediatamente chiara, ma si è proceduto con esami per definire con precisione la necessità di interventi o terapie. Lo staff medico sta monitorando l’andamento della situazione nelle ore successive, con particolare attenzione alla risposta alle terapie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - James Harden infortunato: stop forzato per la stella dei Cleveland Cavaliers

Leggi anche:

NBA: James Harden scambiato, va ai Cleveland Cavaliers

Jimmy Butler operato al ginocchio destro: stop forzato per la stella dei Miami Heat