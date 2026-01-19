La Stand-Up Poetry di Lorenzo Maragoni alla Sagrantino wine & performance

Lorenzo Maragoni presenta la sua Stand-Up Poetry alla Sagrantino Wine & Performance, un evento che combina poesia e musica in modo originale. Attraverso una serie di testi che trattano di amore, lavoro, arte e poesia, l’artista offre un’esperienza intima e riflessiva, senza artifici o effetti speciali. Un’occasione per ascoltare parole autentiche e profonde, in un contesto di condivisione e ascolto.

Uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di testi che parlano d'amore, di lavoro, d'arte e anche di poesia. Si chiama 'Stand-Up Poetry' ed è una performance innovativa di e con Lorenzo Maragoni che unisce poesia performativa e stand-up comedy, in scena venerdì 23 gennaio.

Venerdì 16 gennaio alle 21, Comacchio a Teatro prosegue la stagione 2026 con l'evento di Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam. In scena il suo monologo 'Stan-up poetry', un'interpretazione che combina poesia e comicità. Un appuntamento dedicato agli appassionati di linguaggi espressivi e di performance artistiche, in un contesto sobrio e ricercato.

