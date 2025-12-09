Inter Santa Margherita nuova edizione speciale | c’è un concorso per i tifosi

Ilnerazzurro.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Santa Margherita. A pochi mesi dal rinnovo della partnership, Santa Margherita celebra il legame con l’ Inter presentando una nuova special edition pensata per omaggiare storia, colori e identità del club nerazzurro. Una creazione che va oltre il semplice prodotto, diventando un vero oggetto da collezione capace di unire due simboli dell’eccellenza italiana: il calcio ad altissimo livello e l’enologia Made in Italy conosciuta in tutto il mondo. Il design della bottiglia e del cofanetto richiama in modo immediato l’universo interista. La palette è quella iconica nerazzurra, impreziosita dallo stemma dell’ Inter in effetto oro, mentre la grafica si ispira alla maglia home 20252026, con linee irregolari che trasmettono dinamismo ed energia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

